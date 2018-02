Une série de conseillers de Trump, dont Kushner, perd l'accès aux dossiers 'top secret'

Jared Kushner, gendre et proche conseiller de Donald Trump, n'a désormais plus accès aux informations classifiées les plus sensibles de la Maison Blanche, ont indiqué mardi des sources proches du dossier. Des médias américains rapportent que le mari d'Ivanka Trump, fille ainée du président, fait partie d'une série de collaborateurs de la Maison Blanche ayant reçu via une note interne, vendredi, l'annonce que leur degré d'accès personnel aux informations sensibles avait été 'baissé' d'un cran, de 'top secret' à 'secret'.