Une ministre turque escortée hors des Pays-Bas depuis Rotterdam

Le bourgmestre de Rotterdam a affirmé que la ministre turque était "une étrangère non désirée" sur le territoire néerlandais.

La ministre et son convoi ont été escortés sous surveillance vers l'Allemagne voisine. Mme Kaya s'était rendue en voiture à Rotterdam depuis la ville allemande de Düsseldorf. "Elle a été expulsée vers le pays d'où elle était venue", a confirmé le bourgmestre lors d'une conférence dans la nuit.

Elle a été reconduite à la frontière par la police néerlandaise, alors qu'après plusieurs heures de négociations, il s'est révélé "impossible de trouver une solution", selon le bourgmestre. Les autorités néerlandaises ont répété à leurs homologues turques que Mme Kaya n'était "pas la bienvenue. Mais elle a quand même décidé de venir", a-t-il déploré.

Des manifestants, soutenant le Président turc Erdogan en vue du référendum consitutionnel en Turquie le 16 avril, étaient réunis samedi soir devant le consulat turc à Rotterdam depuis plusieurs heures. Pour les disperser, la police néerlandaise a eu recours à des bâtons, chiens et canons à eau. Des manifestants étaient aussi réunis devant le consulat néerlandais à Düsseldorf de même que devant les bâtiments de la diplomatie néerlandaise à Istanbul et Ankara.

La situation s'inscrit dans le cadre de vives tensions diplomatiques entre les Pays-Bas et la Turquie. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, s'était vu plus tôt refuser l'accès aux Pays-Bas samedi, alors qu'il devait participer à un meeting destiné à la diaspora turque aux Pays-Bas en vue du référendum constitutionnel. Dans l'après-midi, le président Recep Tayyip Erdogan a dénoncé des "vestiges du nazisme". Des propos qualifiés de "fous" et "déplacés" par le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Le bourgmestre de Rotterdam a pour sa part lancé lors de la conférence de presse dimanche matin: "Ne savent-ils pas que je suis l'élu (d'une ville située) dans une région qui a été bombardée par les nazis ?", parlant des dirigeants turcs.