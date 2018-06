Une loi pour stopper les séparations de familles de migrants aux USA

"Nous ne pensons pas que les familles doivent être séparées, un point c'est tout", a martelé Paul Ryan après sa rencontre la veille avec le président Donald Trump dont la politique de "tolérance zéro" a provoqué cette situation.

Les républicains sont majoritaires à la Chambre mais cette loi devra, pour être approuvée, passer ensuite le Sénat où leur majorité est très fragile (51-49).

"Avec notre loi, quand les gens seront poursuivis pour avoir franchi illégalement la frontière, les familles resteront ensemble pendant toute la procédure légale, sous l'autorité de la Sécurité intérieure", a poursuivi M. Ryan.

Le projet de loi prévoit un financement supplémentaire pour que le ministère de la Sécurité intérieure puisse "loger et prendre soin de ces familles pendant tout le processus".

"C'est évidemment quelque chose dont nous avons parlé hier (mardi) avec le président et j'espère que nous pourrons l'approuver demain", a ajouté Paul Ryan.

"Nous pouvons appliquer nos lois sur l'immigration sans briser des familles", a-t-il encore lancé. La Maison Blanche "veux que le Congrès agisse et nous le faisons".

D'autre part, ce projet de loi comprend une solution pour le statut des centaines de milliers de jeunes arrivés sans papiers dans le pays, les "Dreamers", en suspens depuis des mois, a-t-il affirmé sans plus de précision.

Le texte "résout" le statut de ces jeunes "et résout de nombreuses parties défaillantes" de la législation sur l'immigration, a-t-il encore indiqué.

Ivanka Trump aurait interpellé son père

Ivanka Trump, fille, confidente et conseillère du président américain aurait incité son père à mettre fin à la séparation des enfants de leurs parents immigrants arrêtés à la frontière, selon un témoignage indirect, mais s'est gardée de toute critique publique.

Le président "a mentionné que sa fille Ivanka l'a incité à mettre fin (à cette pratique) et il a dit qu'il reconnaît que ça devait s'arrêter et que les images sont douloureuses et qu'il cherchait une solution législative", a confié Carlos Curbelo --cité par la chaîne de télévision CNN-- représentant républicain de Floride, après avoir assisté mardi à une réunion entre les élus du parti à la Chambre des représentants et Donald Trump.

"Sa fille a vu les images et indiqué que pour nombre de raisons nous devrions régler ça", a aussi indiqué Chris Collins, élu républicain de New York, également présent à cette réunion, pour parler d'une réforme de l'immigration qui peine à voir le jour.

Ivanka Trump n'a pas réagi publiquement à la pratique très controversée de séparation des enfants de leurs parents sans papiers, qui suscite de nombreuses critiques, tant sur la scène nationale qu'internationale.

Sur Twitter, une correspondante du New York Times à la Maison Blanche a rapporté la conversation à laquelle elle n'a pas directement assisté. "Ce qu'a dit Trump à propos d'Ivanka Trump à la réunion au Congrès (c'est) qu'elle était venue et lui avait dit +Papa, que fait-on là-dessus ? + Trump a répondu que c'était un +sujet difficile+ et est passé à autre chose", écrit Maggie Haberman.

Au nom de la "tolérance zéro" sur l'immigration illégale mise en place par l'administration Trump début mai, plus de 2.300 enfants et jeunes migrants ont été séparés de leurs familles (entre le 5 mai et le 9 juin), fuyant pour la plupart la violence qui ronge l'Amérique centrale.

Fin mai, la fille du 45e président américain avait créé la polémique en postant une photo sur Twitter où on la voyait souriante serrant son fils dans ses bras alors que la politique de séparation commençait à susciter des critiques.