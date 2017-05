Une large majorité de Français pour la démission de deux ministres

Les Français estiment majoritairement que les faits reprochés à Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires, et à Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes, sont graves, indique ce sondage de l'institut Harris Interactive pour la radio RMC et le site d'information Atlantico.

La position de ces deux ministres est fragilisée au moment où le nouveau gouvernement nommé par le centriste Emmanuel Macron et dirigé par Edouard Philippe, venu de la droite, prépare un texte de loi sur la moralisation de la vie publique. M. Macron a fait de ce sujet le premier chantier de son quinquennat. D'après le sondage, 73% des personnes interrogées jugent que les faits reprochés à Richard Ferrand sont graves, 27% étant d'un avis contraire.

Pour 70%, le ministre doit démissionner, contre 30% qui estiment qu'il peut rester en place. M. Ferrand, député du Finistère, dans l'ouest de la France, est un socialiste rallié de la première heure à M. Macron. Il est au centre de la polémique depuis une semaine, après les premières révélations de l'hebdomadaire Le Canard enchaîné concernant une location immobilière des Mutuelles de Bretagne, qu'il dirigeait, impliquant sa compagne. M. Ferrand assure qu'il n'est "coupable de rien".

La justice a estimé qu'à ce stade il n'y avait pas matière à enquêter. Le Premier ministre a une nouvelle fois apporté son soutien à M. Ferrand mardi soir sur la chaîne de télévision publique France 2, déclarant qu'il pouvait rester au gouvernement. M. Philippe a toutefois déclaré "avoir parfaitement conscience de l'exaspération des Français, de leur émotion, de leur agacement". Le sondage, réalisé après l'intervention télévisée de M. Philippe, porte également sur le cas de la centriste Marielle de Sarnez. La ministre des Affaires européennes est visée avec 18 autres députés européens de tous bords par une enquête préliminaire pour des soupçons d'emplois fictifs de collaborateurs au Parlement européen.

Mme de Sarnez a nié toute irrégularité. Pour 65% des Français, les faits reprochés à Mme de Sarnez sont graves, contre 35% d'un avis opposé. Et 62% estiment qu'elle devrait démissionner (contre 38%). Enfin, 67% des sondés pensent que le gouvernement d'Edouard Philippe "souhaite vraiment moraliser la vie politique", contre 33% d'un avis contraire. Mais seuls 43% estiment qu'il y parviendra (57% pensant qu'il échouera). Sondage réalisé en ligne auprès d'un échantillon de 924 personnes représentatif des Français de 18 ans et plus (méthode des quotas).