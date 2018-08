Une explosion d'un camion en Italie fait un mort et plus de 68 blessés

Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion-citerne a été impliqué dans une collision avec deux autres véhicules, dont l'un a pris feu. L'explosion a provoqué une énorme gerbe de feu et un violent incendie. Une partie de la chaussée s'est effondrée sur une autre route, où des véhicules ont été piégés.

Les pompiers ont mis près de deux heures à éteindre l'incendie, qui s'est propagé à des véhicules garés sur le parking d'un concessionnaire jouxtant l'autoroute. Les secouristes ont ensuite commencé le délicat examen des débris pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes.

Un porte-parole des pompiers a estimé que le bilan risquait de s'alourdir au fur et à mesure de leurs recherches. La plupart des blessés souffrent de brûlures ou ont été touchés par des débris ou par des vitres ayant volé en éclats dans le voisinage. Le drame s'est déroulé à hauteur de Borgo Panigale, près de l'aéroport. L'axe, qui relie le nord-est et le sud de l'Italie, a été fermé à la circulation dans les deux sens et risque de ne pas rouvrir dans l'immédiat.