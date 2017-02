"Une coopération russo-américaine est probablement un rêve chimérique d'Assad"

"Je suis fier de ce que j'ai fait", déclarait Barack Obama l'année dernière lors d'une interview accordée au journaliste de The Atlantic, Jeffrey Goldberg. L'ancien président américain ne parlait pas du redressement économique après la crise, ni de l'assurance maladie ou de l'accord sur le climat conclu à Paris. Non, il parlait de sa décision de ne pas attaquer la Syrie, alors que le président syrien Bachar el-Assad avait franchi la fameuse "ligne rouge" avec ses attaques au gaz sarin, à la Goutha. En 2012, un an avant l'attaque à la Goutha, Obama avait déclaré : " L'utilisation d'armes chimiques est une ligne rouge pour nous. Si elle est franchie, ça change tout." Or, le président américain, de plus en plus critiqué pour sa politique étrangère, n'a rien fait. Selon ces critiques, la guerre en Syrie aurait pu prendre une tout autre tournu...