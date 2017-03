Une coalition d'Etats volontaires pour la création d'un parquet européen

Au moins dix-sept Etats membres sont intéressés par une participation au lancement d'un parquet européen, ressort-il jeudi des conclusions du sommet des chefs d'Etats et de gouvernement de l'UE à Bruxelles. Un tel organe serait à même de mener des enquêtes sur des fraudes européennes et sur d'autres crimes et délits affectant les intérêts financiers de l'Union.