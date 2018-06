Un sommet informel sur la migration réunit plusieurs Etats de l'UE

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a convié les dirigeants de plusieurs Etats membres de l'UE à "une réunion informelle sur les sujets des migrations et de l'asile". Le but de cette rencontre, qui se tient dimanche au siège de la Commission à Bruxelles, est de travailler à des "solutions européennes" en vue d'un sommet prévu les 28 et 29 juin, a-t-il précisé.