Un second séisme de magnitude 6,9 frappe l'île de Lombok

L'épicentre de la dernière secousse a été localisé à une profondeur de 20 km et à environ cinq kilomètres au sud de la ville de Belanting, dans l'est de Lombok, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Aucune alerte au tsunami n'a été émise.

Aucune victime ou dégâts n'ont été signalés dans l'immédiat après ce nouveau séisme qui s'est produit dans le même district que celui qui a secoué l'île auparavant dimanche.

Un habitant a raconté avoir été brusquement réveillé par ce nouveau tremblement de terre.

"Le séisme était incroyablement puissant. Tout était agité par des secousses", a déclaré Agus Salim à l'AFP.

"Nous dormions tous dans une tente pour les évacués. Je venais juste de m'endormir lorsque soudain ça a commencé à trembler .. Tous le monde est sorti en courant dans la rue en pleurant et en criant", a poursuivi cet habitant précisant que le secteur avait été atteint par une coupure de courant.

Le séisme qui s'était produit le 5 août sur l'île de Lombok avait également détruit des dizaines de milliers d'habitations, mosquées, et commerces, et fait plus de 350.000 sans-abri qui dorment sous des tentes ou des bâches près de leurs maisons endommagées.

