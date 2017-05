Un mini-sommet de l'Otan pour comprendre les intentions de Trump

"Réunion spéciale" des dirigeants les 28 - et bientôt 29 - membres de l'Otan, et non "sommet": la rencontre de quelques heures qu'ils auront jeudi à Bruxelles permettra surtout aux alliés européens de Washington de comprendre les intentions du président américain Donald Trump envers cette Alliance militaire presque septentenaire et donc de l'Europe alors qu'il a été élu sur un programme isolationniste.