Un journaliste belge rencontre Bachar el-Assad

Une délégation belge invitée par le gouvernement syrien est en visite en Syrie du 1er au 8 février. Chapeautée par le député Filip Dewinter (Vlaams Belang), la délégation se compose des membres de son parti Jan Penris et Frank Creyelman ainsi que d'Aldo Carcaci du Parti populaire. Elle est accompagnée de journalistes de Knack, VRT et Sudpresse. Le régime syrien est soucieux de montrer qu'il reprend les rênes en mains et souhaite se présenter comme un allié indispensable dans la lutte contre l'État islamique et le fondamentalisme musulman qui gagne du terrain. En même temps, la Syrie souhaite se débarrasser au plus vite des embargos imposés par plusieurs pays. Ils découlent du fait que depuis l'éclatement de la guerre civile en Syrie en 2011 les organisations de droits de l'homme ont rassemblé d'innombrables témoignages sur les violences commises contre la population civile, régulièrement commises par l'armée syrienne et sous la responsabilité du gouvernement syrien. Et donc de Bachar el-Assad.

...