Un ex-dirigeant du foot européen: "Les entreprises vont gérer les compétitions internationales"

William Gaillard, consultant sportif et ancien bras droit de Michel Platini à l'UEFA, explique comment les fédérations nationales et internationales n'ont pas mesuré la nature exclusivement financière des nouveaux enjeux de la planète football. Et pourquoi, dans un avenir proche, des grands clubs ou des entreprises privées pourraient carrément les remplacer. Entretien explosif.