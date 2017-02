Un char du carnaval de Rio s'écrase dans la foule, huit blessés

C'est le char de l'école de samba Paraiso do Tuiuti, qui traversait la foule, qui s'est écroulé alors que le défilé débutait. Au mois 8 personnes ont été blessées, dont un homme qui s'est retrouvé écrasé entre la structure mobile et les barrières.

La parade a d'abord été interrompue, pour permettre aux ambulances et aux camions de pompiers d'accéder à la zone, avant que les organisateurs n'annoncent la reprise des festivités. Le défilé des écoles de samba est un des éléments principaux du carnival de Rio, connu dans le monde entier.

Douze formations, rassemblant chacune plus de 3.000 danseurs et musiciens, dansent jusque tard dans la nuit, dimanche et lundi, pour décrocher le titre convoité de meilleure école de samba de l'année.