Ukraine: trêve dès lundi entre les rebelles et l'armée

"Il est positif que le Groupe de contact se soit mis d'accord une nouvelle fois pour le début d'un cessez-le-feu le 20 février", a déclaré Serguei Lavrov à des journalistes russes après cette rencontre sous "format Normandie".

L'accord porte également sur "le début du retrait des armes lourdes" dans l'est de l'Ukraine, a précisé le ministre.

"Le format Normandie a examiné où en était la mise en oeuvre des accords atteints par les présidents de la Russie, de la France, d'Ukraine et de la chancelière allemande" en octobre à Berlin, a expliqué M. Lavrov.

"Nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de grands progrès concernant les résultats des décisions prises à Berlin", a-t-il regretté.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Pavlo Klimkine, également présent à Munich, a confirmé l'accord sur cette trêve à partir de lundi.

Elle "peut être effective dès le 20 (février). Mais il ne faut pas que ce soit un slogan politique, il faut que ce soit une situation réelle et si ce n'est pas le cas, alors il y aura de nouveaux pourparlers", a-t-il déclaré à des journalistes ukrainiens.

L'Ukraine est en proie depuis presque trois ans à un conflit ayant fait près de 10.000 morts, opposant les forces gouvernementales à des séparatistes prorusses qui sont, selon Kiev et les Occidentaux, soutenus militairement par la Russie, ce que Moscou dément.

Malgré un cessez-le-feu instauré fin décembre dans l'Est du pays, les affrontements reprennent régulièrement. Début février une flambée de violence a ainsi fait une trentaine de morts.

Moscou reconnaît les passeports des républiques séparatistes

Par ailleurs, les passeports délivrés par les autorités rebelles des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine sont désormais reconnus comme valables par la Russie, selon un décret signé par le président russe Vladimir Poutine et publié ce samedi.

"Les papiers d'identité, les diplômes scolaires ou professionnels, les certificats de naissance, de décès (...) émis par les autorités en exercice dans les zones citées sont reconnus comme valables par la Russie", a annoncé ce décret, qui mentionne plus tôt les républiques rebelles autoproclamées de Lougansk (LNR) et Donetsk (DNR).

"Les citoyens ukrainiens et apatrides qui y résident" peuvent désormais "entrer en Russie et sortir de Russie sans visa", a précisé ce décret entrant en vigueur samedi.

Ces mesures sont "temporaires, jusqu'à ce que la situation dans les régions de Donetsk et Lougansk trouve une solution politique sur la base des accords de Minsk" signés en février 2015, selon le décret. "Nous sommes très reconnaissants envers la Russie pour ce geste", a déclaré l'un des dirigeants de la DNR, Denis Pouchiline, cité par l'agence de presse russe Interfax.

En mars 2016, les autorités rebelles ont commencé à distribuer aux habitants des passeports, très similaires aux passeports russes avec un aigle à deux têtes ornant une couverture de couleur rouge. Début février, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov insistait que "seules des raisons humanitaires", à titre exceptionnel, pouvaient permettre la reconnaissance en Russie des documents délivrés par les autorités séparatistes.

Moscou ne reconnaît pas les républiques rebelles autoproclamées de Lougansk et Donetsk, où un conflit entre séparatistes prorusses et soldats ukrainiens a fait près de 10.000 morts depuis avril 2014.

La Russie est régulièrement accusée par Kiev et les Occidentaux de soutenir militairement et financièrement les rebelles séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Moscou, visée par une série de sanctions de l'Union européenne pour son rôle dans le conflit, dément fermement.