Twitter ne veut plus de pub pour les cryptomonnaies

Twitter a décidé de bannir les pubs pour les cryptomonnaies. Plus précisément, le réseau à l'oiseau bleu s'attaque aux annonces pour les ICO (Initial Coin Offerings - du financement participatif pour monnaies virtuelles) et les plateformes d'échange non détenues par des entreprises publiques. Twitter avait déjà pris des mesures contre les arnaques du genre, mais a fait face à des demandes de plus de fermeté après les actions prises par Facebook et Google en ce début d'année.

Une surveillance quasi impossible

Derrière cet acte, Twitter affirme protéger les utilisateurs des scamcoins - des "monnaies arnaques". D'autres ont une vision plus pragmatique. Ainsi, Zennon Kapron, directeur de l'entreprise de consultance Kapronasia, a expliqué à Reuters "qu'avec le nombre grandissant d'ICO sur le marché, il est impossible pour tous, encore moins pour des plateformes comme Twitter ou Facebook, de faire la différence entre les ICO honnêtes et frauduleuses. Bien que certaines pubs d'ICO aient représenté une source de revenus significative pour Twitter, les répercussions d'activités frauduleuses n'en valaient pas la peine".

Le marché décroche

Il fallait s'y attendre : suite à cette annonce, les marchés des cryptomonnaies ont fait face à une chute importante. En attendant, les investisseurs restent accrochés aux nouvelles. En espérant qu'elles redeviennent bonnes.