Tshisekedi devrait être inhumé au cimetière de la Gombe

M. Kimbuta a pris vendredi un arrêté en ce sens. Un carré spécial de 500 mètres carrés, situé entre les entrées principale et latérale du cimetière de la Gombe est en cours d'aménagement pour accueillir la dépouille de M. Tshisekedi, précisent ces deux médias.

"Il est aménagé au sein du cimetière de la Gombe un carré spécial destiné à recevoir la dépouille de feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, Premier ministre honoraire", indique l'arrêté de l'autorité urbaine.

L'arrêté de M. Kimbuta précise que la sécurité de la grande sépulture qui abritera le corps de l'ancien Premier ministre - à trois reprises au début de la décennie 1990 pendant la période d'ouverture démocratique sous la dictature du maréchal Mobutu Sese Seko (1965-1997) avant de s'ériger en opposant à trois présidents successifs - sera assurée par la police des cimetières.

Le cimetière de la Gombe est situé en plein centre-ville de Kinshasa, le long du boulevard du 30 Juin, la plus grande artère de la ville.

La décision "exécutoire" de M. Kimbuta fait suite à une demande introduite par la famille de M. Tshisekedi pour l'octroi par la ville d'un espace privatif pour accueillir la sépulture du vieil opposant et président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS, le principal parti d'opposition en République démocratique du Congo).

La famille et le parti avaient proposé quatre sites pour l'érection d'un mausolée en l'honneur de M. Tshisekedi: trois dans le centre de Kinshasa et le siège de l'UDPS, situé sur la 12ème rue à Limete, dans la banlieue est de la ville. Ce dernier endroit a la préférence du parti, qui refuse a priori un enterrement dans un simple cimetière.

La famille et l'UDPS avaient exprimé leur crainte quant à l'inhumation du corps dans un cimetière, des lieux qui, en RDC, sont parfois désaffectés après une certaine période.

M. Tshisekedi est décédé le 1er février dernier à Bruxelles à l'âge de 84 ans des suites d'une embolie pulmonaire. Trois semaines plus tard, son corps est toujours conservé au funérarium d'Ixelles dans l'attente d'un accord entre le gouvernement congolais et sa famille biologique et politique (l'UDPS) sur le lieu de son inhumation et la date du rapatriement de la dépouille.

Dans une récente interview accordée au site Politico.cd, le conseiller politique de l'UDPS, Peter Kazadi, avait déclaré que la dépouille de M. Tshisekedi ne serait rapatriée à Kinshasa qu'à la fin de travaux de construction de sa dernière demeure.