Trump vs Obama : bilan d'une année de guerre (infographie)

C'est une affirmation qui revient souvent : Trump serait bien plus violent qu'Obama en matière de gestion de conflits armés. Afin de vérifier ce propos, nous avons analysé la dernière année d'Obama ainsi que la première année de Trump. Pourquoi pas la première année d'Obama avec la première de son successeur ? Parce qu'en 2011, l'année qui marque le début de la guerre civile syrienne, l'ex-président démocrate est déjà au pouvoir depuis trois ans. Dans cet intervalle, il y a certes eu des conflits dans d'autres pays du Moyen-Orient et d'Asie centrale, mais pas en Syrie et en Irak, qui sont les conflits les mieux documentés à ce jour.

Au-delà de la quantité d'informations disponible, voir comment le président Trump s'est débrouillé avec la situation laissée par Obama permet d'analyser plus finement les actions du chef d'État actuel. Enfin, certaines informations peuvent surprendre. Comme le fait que Trump n'ait "que" 2.114 morts civiles à son actif. L'ONG Airwars avait en effet dit que, rien que sur le mois de mars 2017, plus de 1.000 civils étaient morts sous les bombes américaines. Mais en regardant d'autres chiffres, notamment ceux de l'ONG "Syrian Network for Human Rights", ce chiffre tombe à 260. Plus de quatre fois moins. Comme preuve de leur sérieux, les rapports de cette dernière ONG sont utilisés par de nombreux médias et organisations locales, arabes et internationales.

Pour analyser tout cela, nous vous proposons une infographie reprenant les trois chiffres les plus représentatifs de la stratégie militaire états-unienne.

Thomas Modave