Trump : un an de présidence... et pas que du chaos

Il faudra guetter le compte Twitter de Donald Trump au matin du 20 janvier, date du premier anniversaire de son installation à la Maison-Blanche. On y lira à coup sûr une de ces fanfaronnades dont le 45e président des Etats-Unis a le secret. Toutefois, il lui sera difficile de surpasser celle du week-end dernier où l'ancien magnat de l'immobilier et animateur de jeu télévisé se qualifie " non pas de personnalité intelligente mais de genius (génie) ". Avec cette précision : " Et un genius psychologiquement très équilibré ! "

...