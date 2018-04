Trump traite Comey, l'ex-directeur du FBI qu'il a limogé, de "menteur"

"James Comey a organisé des fuites et est un menteur avéré", a tweeté le président de bon matin, accusant M. Comey d'avoir "fait fuiter des information CLASSIFIEES, pour lesquelles il devrait être poursuivi".

"Presque tout le monde à Washington pensait qu'il aurait dû être viré pour le terrible travail qu'il faisait, jusqu'à ce qu'il soit, de fait, viré", ajoute-t-il dans deux longs tweets chargés de colère, dans lesquels il traite en particulier l'ancien patron de la police fédérale américaine de "raclure".

"Ce fut mon grand honneur de limoger James Comey!", conclut le président.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....