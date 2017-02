Trump plus sincère qu'il n'y paraît ? Sa gestuelle décryptée

Il est parfois difficile d'interpréter de façon cohérente la pensée de Donald Trump à travers ses discours-chocs, son langage corporel et ses expressions faciales assez déstabilisants. Voici l'avis d'un analyste du langage corporel.

La "pince"

Donald Trump affectionne ce geste de la main qui consiste à placer son index contre son pouce, comme une pince qui viendrait saisir avec la plus grande des précautions un objet. Selon le spécialiste du langage corporel interviewé par Les Echos, ce geste souligne une idée avec précision. Trump le réalise, de plus, souvent de la main droite qui est commandée par l'hémisphère gauche du cerveau, la partie dédiée aux raisonnements rationnels. La répétition de ce geste semble ainsi montrer que Donald Trump croit à tous les propos qu'il avance et à la véracité des faits qu'il utilise.

L'index pointé

Donald Trump montre souvent du doigt, un geste assez agressif considéré avant tout comme impoli, car stigmatisant. Cet index pointé, il l'utilise autant pour désigner que pour dénoncer quelque chose ou une personne. Trump l'utilise en cohérence avec sa politique controversée à l'égard des immigrés ou accusatrice comme ce fut le cas contre Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle.

Donald Trump brandit aussi souvent son index au-dessus de ses épaules ou de sa tête. Ce geste revêt alors une autre signification. Pointer de la sorte le ciel du doigt est une manière d'attirer l'attention de son public et de lui signifier que ce qu'il va dire est d'une grande importance, tel un enseignant demandant toute l'attention de sa classe et se profilant comme la personne détenant la vérité.

Les experts de la communication non verbale donnent un autre sens à cet index pointé et affirment également que le fait de pointer l'index vers le haut est le signe d'une personnalité versatile qui peut s'avérer violente dans ses paroles préférant avoir raison sans tenir compte de l'avis des autres.

Les mains, paumes ouvertes

Souvent, lors d'un discours, Donald Trump expose les paumes de ses mains. Il le fait lorsqu'il souhaite se défendre ou avance une proposition dont il sait qu'elle sera critiquée par ses opposants. Ses deux mains, paumes ouvertes, sont ainsi mises en opposition devant lui, comme une protection pour repousser une menace ou se protéger d'attaques extérieures.

Mais, s'exprimer les mains paumes ainsi ouvertes est aussi une attitude synonyme d'honnêteté et d'ouverture. Trump montre de la sorte qu'il est là pour servir les intérêts du peuple et de manière non menaçante, sans rien avoir à cacher.

Un visage très expressif

Donald Trump a souvent un visage très expressif qu'il a du mal à maitriser lors de ses rencontres ou de ses discours. Son visage peut en quelques minutes passer de la joie au dégoût ou à la colère. Le président exprime par là sa sincérité dans les propos qu'il énonce. Ces expressions faciales très marquées, et pour la plupart inconscientes, permettent à Donald Trump de transmettre plus aisément ses émotions et de marquer les esprits. De la même manière que lorsqu'un inconnu vous sourit dans la rue, vous ressentez de la joie et ressentez l'envie de sourire en retour, Donald Trump utilise son visage pour renforcer ses propos et avoir un impact puissant sur son audience.