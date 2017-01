Christian Makarian Opinion

"Trump ne sera pas l'ami de Poutine"

La principale "innovation" de l'ère Trump qui débute le 20 janvier est supposée résider dans le rapprochement entre les Etats-Unis et la Russie ou, plus précisément, entre le 45e président américain et Vladimir Poutine. Or il y a fort à parier que cet énième reset (relance) des relations américano-russes aboutisse aux mêmes impasses que les précédents. Petit rappel.