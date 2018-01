Thierry Bellefroid Opinion

"Trump, Macron, De Wever et l'art de la guerre"

Quel dommage que vous soyez mort il y a un peu plus de vingt-cinq siècles ! Enfin, quel dommage pour vous, je veux dire. Quand je vois ce qu'ont pu gagner en une conférence d'anciens présidents ou généraux - de Bill Clinton à Colin Powell en passant par Mikhaïl Gorbatchev -, je me dis qu'un type comme vous aurait gagné à vivre sous une ère plus propice au capitalisme.