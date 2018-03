Trump "félicite" Poutine par téléphone, une "possible rencontre" évoquée

Donald Trump a appelé mardi Vladimir Poutine pour le "féliciter" pour sa réélection lors d'un appel où les présidents américain et russe ont évoqué "une possible rencontre au plus haut niveau" mais pas l'empoisonnement de Sergueï Skripal, a annoncé le Kremlin.