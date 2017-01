Trump fait frémir les territoires palestiniens

Les milliers d'habitants du camp de réfugiés d'Aida se composent, pour plus de la moitié, d'enfants. Presque toutes les semaines, ils jettent des pierres, et l'armée israélienne répond à coup de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc ou d'arrestation. Mais après l'investiture du président Donald Trump, le mur le long du camp est devenu le champ de bataille de Munther Amira, l'ancien directeur du Popular Struggle Coordination Committee, et de quelques autres activistes. Ensemble, ils brûlent une photo du nouveau chef d'État.

