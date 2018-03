Trump et Xi d'accord pour le maintien des sanctions contre Pyongyang

"Les deux dirigeants ont salué la perspective d'un dialogue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord et se sont engagés à maintenir la pression et les sanctions jusqu'à ce que la Corée du Nord prenne des décisions vers une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible", selon le compte-rendu de leur échange téléphonique diffusé par l'exécutif américain.