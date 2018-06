Trump dit qu'il mettra fin aux exercices militaires conjoints avec Séoul

Alors que nous sommes en train de négocier un accord global, très complet, je crois qu'il n'est pas approprié d'avoir des exercices militaires", a dit le président américain lors d'une conférence de presse à Singapour, soulignant que cela permettrait "d'économiser beaucoup d'argent".

Il a aussi redit son souhait de retirer, le moment venu, les soldats américains déployés en Corée du Sud, tout en assurant que cela ne faisait pas partie des négociations avec Pyongyang. Donald Trump a par ailleurs assuré que le dirigeant nord-coréen s'était engagé, après la signature de leur document commun, à détruire "très bientôt" un site de tests de missiles "majeur".

Interrogé sur l'engagement vague de la Corée du Nord en faveur d'une "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne", qui ne reprend pas l'exigence américaine d'un processus "vérifiable et irréversible", il a assuré sans plus de détails que des inspections auraient lieu et que les sanctions resteraient en vigueur tant que la "menace" des armes atomiques n'aurait pas été levée.

Les sanctions visant Pyongyang restent en place pour le moment. Elle seront levées lorsque les Etats-Unis auront l'assurance que la Corée du Nord ne dispose de plus aucune capacité nucléaire "et pas avant", a prévenu Donald Trump. Les négociations sur la mise en oeuvre de ce texte commenceront dès la semaine prochaine.

Les discussions ont été "honnêtes, directes et productives" et Kim Jong Un "veut faire ce qui est juste", a-t-il dit, précisant avoir abordé la question des droits de l'homme. Il s'est montré très élogieux à l'égard de Kim Jong Un, "très talentueux", "très bon négociateur", qui "a fait le premier pas courageux vers un future meilleur pour son peuple".

"Nous sommes prêts à écrire un nouveau chapitre entre nos nations", a ajouté Donald Trump, qui a espéré la fin prochaine de la guerre de Corée. Celle-ci s'est conclue en 1953 par un simple armistice et non pas par un traité de paix. Le président américain s'est dit prêt à se rendre, "le moment venu", à Pyongyang, et à inviter Kim Jong Un à la Maison Blanche.