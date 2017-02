"Trump dénature la vocation originelle des Etats-Unis, par excellence foyer de toutes les immigrations"

En quinze jours, depuis son investiture, Donald Trump a réussi à mobiliser dans les rues des centaines de milliers de femmes et de défenseurs de leur cause. Il a provoqué une crise diplomatique avec le Mexique autour de la construction du mur frontalier et suscité la consternation des protecteurs de l'environnement en raison du feu vert accordé à la construction de deux oléoducs. Il a alarmé les défenseurs de la démocratie en élargissant les pouvoirs de son conseiller d'extrême droite Steve Bannon. Et son décret anti-immigration a suscité l'indignation jusque dans les rangs du Parti républicain.

