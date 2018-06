Thierry Bellefroid Opinion

Trump, comme La Cantatrice chauve : "Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux"

Cher Eugène Ionesco, difficile de ne pas être intimidé au moment de prendre mon plus beau papier à lettres virtuel pour vous écrire : vous avez beaucoup compté dans ma jeunesse. Je l'avoue, ces dernières années, j'ai été happé par des écrivains plus contemporains. Et je vous ai un peu négligé.