Trump accuse le FBI d'avoir politisé les enquêtes en faveur des démocrates

"Les plus hauts responsables et enquêteurs du FBI et du ministère de la Justice ont politisé le processus sacré d'investigation en faveur des démocrates et contre les républicains", a tweeté M. Trump sans dire nommément qui il visait. "Cela aurait été impensable il y a peu de temps", a-t-il ajouté, saluant par ailleurs, par opposition à leur hiérarchie, le travail des agents qui sont "fantastiques".

M. Trump a nommé l'actuel ministre de la Justice, Jeff Sessions tout comme l'actuel directeur du FBI Christopher Wray. Ce dernier a remplacé James Comey, abruptement remercié par M. Trump.

Cette mise en cause frontale du FBI, rarissime de la part d'un président des Etats-Unis, intervient au moment ou M. Trump s'apprête à autoriser la publication d'une note confidentielle rédigée par un élu républicain controversé de manière à accabler le FBI.

Or le directeur du FBI a clairement indiqué qu'il n'était pas favorable à cette publication. La note --inédite-- a été rédigée par le controversé président républicain de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, Devin Nunes, contre l'avis des membres démocrates de sa commission, à partir d'informations secrètes.

L'objet: les écoutes mises en place par le FBI contre un membre de l'équipe de campagne Trump en 2016, dans le cadre des investigations sur les actions russes. Les démocrates s'inquiétent d'une politisation du renseignement par le pouvoir, ainsi que des conséquences pour la légitimité des investigations du procureur spécial sur l'ingérence de la Russie dans la dernière élection, Robert Mueller.