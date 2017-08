Trois quarts des Américains ne croient plus la Maison Blanche

Plus de six mois après l'investiture de Donald Trump à la tête des Etats-Unis, la popularité et la crédibilité du magnat de l'immobilier devenu président est au plus bas auprès de la population américaine, selon un sondage réalisé par la chaîne de télévision américaine CNN et publié mardi. Pas moins de trois quarts des répondants disent ne plus croire ce que la Maison Blanche raconte.