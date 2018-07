Trafic perturbé sur l'Eurostar, en raison d'un "problème opérationnel"

Trois trains ont été annulés: un Paris-Londres prévu à 14H13, un Londre-Paris prévu à 16H31 et un Londres-Bruxelles prévu à 17H04, indiquait la compagnie sur son compte Twitter. Trois Paris-Londres, affichés à 11H13, 12H13 et 13H13 subissaient des retards estimés à deux heures, selon le site de la SNCF. "Nous avons eu un problème opérationnel ce matin, dus à des problèmes de congestion", a indiqué un porte-parole d'Eurostar à l'AFP, sans donner plus de détails.

"Nous avons annulé ces trois trains pour permettre au trafic de revenir à la normale", a indiqué ce porte-parole. "Mais tous les problèmes ont maintenant été résolus", a-t-il assuré, affirmant que la compagnie aurait la possibilité de réaffecter vers d'autres trains les passagers dont les trains ont été annulés. La compagnie prévoyait toutefois une persistance des retards sur tous ses autres trains pour la journée, sans plus de détails.