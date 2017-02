Toute la démesure du Super Bowl en quelques chiffres

SUR LE TERRAIN

. Le quarterback-vedette de New England Tom Brady et son entraîneur Bill Belichick sont les premiers à disputer sept éditions du Super Bowl. Brady peut devenir à 39 ans le premier quarterback à remporter le titre suprême à cinq reprises.

. Il s'agira seulement du treizième affrontement entre New England et Atlanta. Les Patriots mènent sept victoires à six au bilan de leurs confrontations.

. New England va disputer pour la neuvième fois de son histoire le Super Bowl, nouveau record de participations. Les Patriots se sont imposés à quatre reprises.

. Atlanta qui participera pour la deuxième fois au Super Bowl, n'a jamais remporté le titre suprême, comme 12 autres équipes de NFL.

. Le quarterback d'Atlanta Matt Ryan est le troisième joueur le mieux payé de NFL, avec ses 23,7 millions de dollars (22 M EUR) en 2016. Selon le site spécialisé spotrac, Eli Manning, le quarterback des New York Giants, domine le classement des salaires avec ses 24,2 millions de dollars (22,5 M EUR). Tom Brady émarge à 13,8 millions de dollars (12,8 M EUR), synonyme de 27e place de ce classement. Selon le magazine Forbes, il a touché également huit millions de dollars (7,4 M EUR) grâce à ses contrats de partenariat et de publicité. Depuis ses débuts en NFL, Brady a empoché 196 millions de dollars (182 M EUR) en salaires

. En comparaison, la prime versée aux vainqueurs fait pâle figure: chaque joueur des Denver Broncos a reçu 97.000 dollars (90.110 EUR) après leur sacre en 2016, les perdants recevant 49.000 dollars (45.524 EUR).

AUTOUR DU MATCH

. Le prix moyen d'un billet pour assister au Super Bowl est de 5.216 dollars (4.846 EUR). Les sièges les mieux placés se négocient à plus de 70.000 dollars (65.034 EUR). Le NRG Stadium, stade où évolue en temps normal l'équipe NFL des Houston Texans, a une capacité de 70.000 places avec des loges louées 358.000 dollars (332.605 EUR), boissons et petits-fours inclus.

. Quelque 111,9 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé le Super Bowl 2016, soit la troisième meilleure audience TV dans l'histoire de l'événement.

. Le spot de publicité de 30 secondes à la télévision s'est négocié à 5 millions de dollars (4,6 M EUR) et un total de 400 millions de dollars (371,6 M EUR) devrait être dépensé en publicité lors de la journée.

. 1,23 milliard d'ailes de poulet, les fameux "chicken wings" et 51,7 millions de caisses de bière seront consommés dimanche dans l'ensemble des Etats-Unis.

. 1,5 million d'Américains devraient prendre un jour de congé maladie lundi au lendemain du Super Bowl, parfois très arrosé en famille et/ou entre amis.