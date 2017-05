Times Square: le chauffard était un ex-militaire avec un casier judiciaire

"Le FDNY confirme un bilan actualisé de un mort et 19 blessés dans l'accident de voiture à Times Square", ont indiqué dans un tweet les pompiers de New York (Fire Department of New York, FDNY), après avoir d'abord parlé d'un mort et de douze blessés.

"Un homme a été interpellé dans la collision de Times Square", a indiqué de son côté la police, sans préciser s'il s'agissait du chauffeur.

"Nous pensons qu'il s'agit d'un incident isolé, l'enquête est en cours", a-t-elle ajouté. Un point de presse devait intervenir rapidement.

Un photographe de l'AFP, qui se trouvait tout près du lieu de l'accident, a vu le véhicule débouler à toutes allures sur la place où se trouvaient de nombreux touristes, sous un soleil radieux.

"Il y avait des gens par terre", et "des gens qui pleuraient", a-t-il indiqué.

Il a dit avoir vu une femme dont le visage était recouvert d'un linge blanc, sans que l'on sache s'il s'agissait de la victime décédée évoquée par les pompiers.

La police new-yorkaise a confirmé qu'il s'agissait selon les informations "préliminaires" d'"un accident", et qu'il y avait "de multiples blessés". Elle n'a pas donné d'autres détails dans l'immédiat.

Le véhicule a arrêté sa course en rentrant dans un poteau de signalisation et a pris feu. De nombreux véhicules d'urgence - police, ambulance, pompiers- étaient sur les lieux.

Times Square, au coeur de Manhattan, avec ses théâtres, ses magasins et ses panneaux lumineux géants est l'une des places les plus connues au monde et attire quotidiennement des touristes du monde entier.

En mai 2010, un projet d'attentat y avait été déjoué. Un véhicule piégé contenant des matériaux explosifs avait été découvert à proximité. La police new-yorkaise y est toujours très présente.

Le chauffard était un ex-militaire avec un casier judiciaire

Le conducteur qui a renversé un total de 23 piétons sur Times Square jeudi à New York était un ancien militaire de l'US Navy et avait un casier judiciaire, notamment pour conduite en état d'ivresse, a indiqué le maire Bill de Blasio.

"Sur la base de l'information dont nous disposons pour l'instant, il n'y a aucune indication qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme", a déclaré le maire de New York lors d'une conférence de presse sur les lieux. Les unités anti-terroristes sont toutefois déployées afin de renforcer la sécurité des principaux sites de la ville américaine, a-t-il ajouté.

L'homme, qui a été interpellé et identifié comme Richard Rojas, 26 ans, a renversé au total 23 piétons, ont précisé les autorités et une jeune femme est morte sur le coup.