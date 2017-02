Theresa May, la "Lady Brexit

Plus de deux cents jours après son arrivée au 10, Downing Street, Theresa May suscite toujours la perplexité. Un surnom révélateur lui colle à la peau : " Theresa Maybe, Maybe not " (Theresa peut-être, peut-être pas). Qui est cette femme décidée à engager le mois prochain des négociations avec Bruxelles afin de préparer la sortie de son pays, en 2019, de l'Union européenne ? Comment mènera-t-elle cette opération ultracompliquée et sans précédent historique ? Hostile au Brexit avant le référendum du 23 juin dernier, pourquoi semble-t-elle désormais si pressée de signer l'acte de divorce avec l'UE ? Pour mieux comprendre Theresa May, le plus simple est de se rendre chez elle. Dans sa circonscription.

...