Thaïlande: une vidéo montre les enfants rescapés de la grotte sur leur lit d'hôpital

Les jeunes footballeurs, allongés ou assis sur leur lit d'hôpital, portant des masques sur le visage, font un signe de la tête à la caméra et agitent les mains, sur cette vidéo publiée par le département des Relations publiques du gouvernement. Les 12 enfants âgés de 11 à 16 ans et leur coach de 25 ans ont été extraits sur trois jours, le dernier groupe ayant retrouvé l'air libre mardi soir.

#WATCH First video of the boys who were rescued from Tham Luang cave complex yesterday, wave & smile from their hospital beds (Source: Thai government) pic.twitter.com/dk9DMbb1i9