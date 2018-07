Thaïlande: au moins quatre enfants ont été secourus

"Nous avons été plus rapides aujourd'hui qu'attendu", a indiqué dimanche le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, après l'évacuation d'au moins quatre des enfants coincés depuis 15 jours dans une grotte du nord de la Thaïlande. Alors qu'une source officielle du département de prévention des catastrophes avait évoqué dimanche soir l'évacuation de six enfants, soit près de la moitié du groupe de 13, le gouverneur n'a confirmé lors d'un point presse le sauvetage que de quatre d'entre eux. Selon le gouverneur, trois ont été emmenés à l'hôpital de Chiang Rai via hélicoptère, le quatrième aurait fait le déplacement en ambulance.