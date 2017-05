Taïwan prend une décision historique sur le mariage gay

A la suite de débats passionnés qui ont mis en lumière les clivages profonds de la société taiwanaise sur le sujet, les juges du Conseil constitutionnel se sont prononcés ce matin.

Ils ont finalement estimé que la disposition du Code civil selon laquelle le mariage ne peut unir qu'un homme et une femme "violait" la Constitution garantissant la liberté de mariage et l'égalité entre les citoyens. "Les dispositions actuelles au chapitre du mariage ne permettent pas à deux personnes du même sexe de conclure une union permanente d'une nature intime et exclusive avec pour but de gérer leur vie ensemble. Cela constitue une lacune législative flagrante", indique la Cour dans un communiqué.

Parmi les quatorze membres de la Cour, détaille le site d'un quotidien local, "sept juristes, la plupart des libéraux, étaient favorables à cette interprétation, et ont été rejoints par plusieurs des magistrats composant également la Cour, le tout formant une majorité des deux tiers nécessaire pour rendre ce jugement".

La haute juridiction donne deux ans au gouvernement pour mettre en oeuvre cette décision.

Les défenseurs de cette cause attendaient ce verdict dans l'angoisse. "Cela aurait dû se produire il y a bien longtemps", expliquait, un militant qui a demandé pour la première fois la reconnaissance du mariage homosexuel en 1986.

Cette décision favorable devrait résonner dans toute la région. L'île nationaliste qui vit séparée de la Chine depuis 1949 figure déjà parmi les sociétés les plus progressistes de la région concernant les droits des homosexuels.

Mais l'île compte également une frange très conservatrice qui, redoutant que le mariage pour tous ne détruise les valeurs de la famille, a organisé de grandes manifestations hostiles à toute évolution législative sur le sujet. De son côté, la Cour estime que la légalisation du mariage gay contribuerait à davantage de stabilité sociale et à protéger la "dignité humaine".

Océane Cordier