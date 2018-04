Syrie: la mission visant à éradiquer l'EI "touche à sa fin"

"La mission militaire visant à éradiquer" le groupe Etat islamique (EI) "touche à sa fin", a déclaré la Maison Blanche. L'organisation jihadiste est "presque complètement détruite" mais les Etats-Unis et leurs partenaires restent déterminés "à éliminer la petite présence de l'EI en Syrie qui (...) n'a pas encore été éradiquée", a-t-elle ajouté, sans jamais évoquer un éventuel départ des GI's dans son communiqué.

Présentée par l'administration comme une "décision" prise mardi lors d'une réunion à la Maison Blanche en présence du président Trump, ce bref communiqué ne semble en fait pas bouleverser pour l'instant la stratégie américaine.

Mais une communication était devenue nécessaire depuis que Donald Trump avait semé le trouble en exprimant à plusieurs reprises ces derniers jours son souhait de retrait rapide des quelque 2.000 soldats américains déployés en Syrie, essentiellement des forces spéciales présentes pour combattre l'EI et entraîner les forces locales dans les zones reprises aux jihadistes.

"Nous avons largement réussi face à l'EI", et "parfois, il est temps de rentrer à la maison. Et nous pensons à ça très sérieusement", avait-il lancé mardi. "Je veux ramener nos troupes à la maison", avait-il insisté, retrouvant, comme souvent ces derniers temps, les accents de sa campagne victorieuse sur le slogan "America First", "l'Amérique d'abord", pour dénoncer des investissements coûteux et peu fructueux au Moyen-Orient au détriment des priorités du contribuable américain.

Il avait promis de prendre sa décision en coordination notamment avec les alliés des Etats-Unis.

"Cessez-le-feu durable"

Des alliés qui ont été surpris par ses propos, selon des diplomates européens qui insistent sur le fait que le combat contre le groupe jihadiste n'est pas du tout terminé. Tout comme de nombreux membres de l'administration américaine, qui semblaient eux-mêmes en quête de réponses depuis la première déclaration présidentielle en faveur d'un départ rapide, le 29 mars.

Mardi, les responsables du dossier au sein de l'administration américaine avaient d'ailleurs publiquement plaidé pour une présence plus durable en Syrie tant que sa "stabilisation" n'est pas achevée.

Et lors d'une conversation téléphonique, Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont affiché mercredi leur détermination "à poursuivre leurs actions au sein de la coalition internationale" antijihadiste en Irak et en Syrie, afin de "combattre jusqu'au bout" l'EI, "prévenir toute résurgence" et "progresser vers une transition politique inclusive", selon un compte-rendu de l'Elysée.

Les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se sont parallèlement engagés mercredi à faire "rendre des comptes" au régime du président syrien Bacar al-Assad pour l'attaque au gaz sarin contre la ville rebelle syrienne de Khan Cheikhoun qui avait fait au moins 83 morts il y a un an jour pour jour.

De nombreux observateurs américains avaient aussi mis en garde contre un retrait précipité qui laisserait la voie libre en Syrie aux alliés du régime al-Assad, la Russie, grand rival des Etats-Unis, et l'Iran, véritable bête noire de l'administration Trump. Un tel départ nuirait aussi aux partenaires kurdes de Washington dans la lutte antijihadistes, au moment où la Turquie, pourtant autre allié des Américains, mène une offensive contre eux en les accusant de visées "terroristes".

Lors d'un sommet mercredi à Ankara, les présidents russe Vladimir Poutine et iranien Hassan Rohani, réunis par leur homologue turc Recep Tayyip Erdogan, se sont engagés de leur côté, et en l'absence des Occidentaux, à coopérer en vue de parvenir à un "cessez-le-feu durable" en Syrie.

En présentant la stratégie américaine pour la Syrie en janvier, le secrétaire d'Etat Rex Tillerson avait semblé inscrire la présence américaine dans la durée en l'étendant à d'autres motifs, notamment la nécessité de contrer l'influence iranienne et d'aider à chasser Bachar al-Assad.

Mais il a depuis été limogé et Donald Trump semble déterminé à ce que les riches pays arabes prennent une plus grande part du fardeau syrien afin d'envisager un désengagement américain. "Nous attendons des pays de la région et au-delà, ainsi que des Nations unies, qu'ils travaillent en faveur de la paix et pour s'assurer que l'EI ne re-émerge jamais", a insisté la Maison Blanche.