Syrie : Deux importants groupes rebelles islamistes fusionnent

"Nous, Ahrar al-Cham et Noureddine al-Zinki, annonçons notre fusion sous le nom de Front syrien de libération", ont indiqué les deux groupes, présents à la frontière des provinces syriennes d'Alep et d'Idleb.

Cette dernière, qui est la seule du pays à échapper quasi entièrement au régime syrien, est principalement contrôlée par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham, une coalition dominée par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda.

Cette fusion est liée à la montée en puissance de Hayat Tahrir al-Cham dans le nord de la Syrie, selon Sam Heller, analyste à l'International Crisis Group.

"Il s'agit de constituer un contrepoids à Hayat Tahrir al-Cham, qui semble se préparer à une nouvelle confrontation avec Zinki", a-t-il expliqué à l'AFP.

"Zinki et Ahrar sont les deux principales factions rebelles non djihadistes dans le nord et Zinki s'est toujours révélé être un obstacle aux tentatives de Hayat Tahrir al-Cham de consolider son emprise" dans ce secteur.

Le conflit qui ravage la Syrie depuis 2011 a fait plus de 340.000 morts et a évolué en une guerre complexe impliquant de multiples acteurs.

L'opposition armée au régime de Bachar al-Assad est éclatée en de nombreuses factions parmi lesquelles les moins radicales n'ont pas résisté à la montée en puissance de groupes djihadistes comme Hayat Tahrir al-Cham.