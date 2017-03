Syrie : 66.000 personnes déplacées par les récents combats dans le nord

"Ce chiffre inclut près 40.000 personnes déplacées d'Al-Bab et de la ville voisine de Tadef, et 26.000 autres issues de localités de l'est d'Al-Bab", a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Al-Bab était un bastion important du groupe Etat islamique dans le nord de la Syrie qui a été pris par les forces turques et des groupes rebelles syriens alliés le 23 février après des semaines de combat acharné.

Les troupes du régime de Bachar al-Assad soutenues par les aviations syrienne et russe mènent également depuis janvier une offensive pour chasser totalement les jihadistes de l'EI du sud-est de la province d'Alep.

Selon l'ONU, "39.766 personnes d'Al-Bab ont fui la ville pour d'autres secteurs du nord sous le contrôle d'autres groupes rebelles". L'organisation dit craindre pour leur vie en raison des risques posés par les bombes et engins non explosés disséminés par l'EI dans ces secteurs.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a indiqué samedi que plus de 30.000 civils, en majorité des femmes et des enfants, avaient fui au cours de la semaine écoulée l'avancée de l'armée syrienne dans l'est de la province d'Alep.

AFP