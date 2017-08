Sous-marin danois coulé : aucun corps retrouvé, la journaliste toujours portée disparue

"Le sous-marin a été fouillé et il n'y a pas de corps à bord, vivant ou mort", a déclaré à la presse le chef de la police criminelle de Copenhague, Jens Moller.

La journaliste de 30 ans, Kim Wall, se trouvait à bord du sous-marin, le Nautilus, pour écrire un reportage sur son créateur de 46 ans, Peter Madsen.

Soupçonné d'homicide involontaire, ce dernier a été placé samedi en détention provisoire, mais a nié les accusations portées contre lui.

Samedi, les autorités danoises ont renfloué le Nautilus et l'ont remorqué à Copenhague avant de procéder dimanche aux recherches à bord, qui se sont avérées vaines.

Kim Wal, une journaliste indépendante basée en Chine et aux Etats-Unis, ayant travaillé entre autres pour le New York Times et le Guardian, est portée disparue depuis jeudi soir, lorsqu'elle a embarqué à bord du Nautilus avec M. Madsen. Comme elle n'était pas rentrée chez elle comme prévu, son petit ami a alerté la police vendredi.

Peter Madsen affirme pour sa part avoir laissé la journaliste sur l'île de Refshaleoen jeudi soir après l'interview.

Tôt vendredi, la défense danoise avait annoncé rechercher le sous-marin artisanal, le plus grand du monde (18 mètres) au moment de son lancement il y neuf ans, qui avait disparu la veille au soir dans le détroit d'Öresund entre Danemark et Suède.

Il avait été retrouvé à la mi-journée à une cinquante de kilomètres au sud de la capitale danoise. Juste après sa localisation, Peter Madsen avait été secouru et le bâtiment avait soudainement coulé peu avant midi.

Juste après son sauvetage, M. Madsen avait déclaré la presse que son sous-marin avait rencontré un problème de ballast. Dimanche, Jens Moller a en revanche évoqué l'hypothèse d'un acte volontaire à l'origine du naufrage. "Il semble qu'une action délibérée soit à l'origine du naufrage du sous-marin", a-t-il affirmé.

Des médias danois ont évoqué la possibilité que M. Madsen ait coulé son propre sous-marin pour maquiller un crime.

"Nous espérons encore trouver Kim Wall vivante, mais nous nous préparons à l'hypothèse qu'elle ne le soit plus", a dit Jens Moller.