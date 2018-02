Soudan du Sud: la moitié de la population souffre de malnutrition

En janvier 2018, 5,3 millions de personnes, soit 48% de la population sud-soudanaise, étaient en situation d'insuffisance alimentaire et classées dans les trois niveaux supérieurs de l'échelle IPC, le critère le plus utilisé pour classifier la sécurité alimentaire.

Ce chiffre est en hausse de 40% sur un an, selon ce rapport présenté par trois organisations des Nations unies, le Fonds pour l'enfance (Unicef), le Fonds pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM).

En 2017, le Soudan du Sud avait connu entre février et juin quatre mois de famine, qui avait affecté environ 100.000 personnes dans les comtés de Leer et Mayendit, dans l'ancien État d'Unité (Nord).

"L'amélioration de l'accès (aux populations) et une aide humanitaire massive ont réussi à contenir la famine l'an passé. Malgré tout, les prévisions en terme d'insécurité alimentaire n'ont jamais été aussi mauvaises qu'elles le sont aujourd'hui", ont indiqué l'Unicef, la FAO et le PAM dans un communiqué commun.

L'ONU considère que la famine n'est pas d'origine climatique, mais est "causée par l'homme". Plus de quatre années de conflit ont limité la production agricole, provoqué la destruction des stocks, engendré une inflation galopante et forcé les gens à fuir leur foyer.

Selon les organisations onusiennes, le nombre de personnes en situation d'insuffisance alimentaire pourrait passer à 7 millions si l'aide humanitaire n'augmente pas rapidement. Onze comtés dans le pays sont soumis au risque de famine.

Sans aide, dès le mois de mai, plus de 1,3 millions d'enfants âgés de moins de cinq ans encourront le risque de malnutrition sévère.

Alain Noudehou, le coordinateur humanitaire de l'ONU au Soudan du Sud, a indiqué en conférence de presse que seulement 5,5% des 1,7 milliards de dollars (1,3 milliards d'euros) nécessaires pour 2018 avaient été versés.