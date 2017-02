Somalie: Lueur d'espoir après 25 ans de chaos

Brandissant des portraits du vainqueur et entonnant des slogans à sa gloire, les habitants côtoyaient tout sourire soldats et policiers dans leur liesse, ces derniers tirant de temps en temps des coups de feu en l'air comme ils l'avaient fait à l'annonce des résultats mercredi soir. "Cet homme ne va pas seulement nous amener la bonne gouvernance, il va aussi unifier les Somaliens. Il est le président du peuple et nous le soutenons", déclarait à l'AFP l'un de ces soutiens, Idris Sharif.

Ancien Premier ministre pendant 8 mois, entre 2010 et 2011, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit"Farmajo" (de l'italien "formaggio", fromage), jouit d'une vraie popularité auprès de nombreux Somaliens, y compris de la diaspora, et son élection par un collège de 329 parlementaires marque une transition pacifique. Le président sortant, Hassan Sheikh Mohamud, issu de l'un des principaux clans du pays, les Hawiye, a reconnu sa défaite au terme du deuxième tour de scrutin, permettant l'élection sans contestation de M. Mohamed, 56 ans, qui appartient au clan des Darod. "La plupart des gens l'aiment bien. Si vous regardez en arrière, ce qu'il a fait pendant la courte période où il était Premier ministre, je pense que ça pourrait être le bon choix", estimait Abdulahi Duale, un commerçant du sud de la ville.

M. Mohamed avait alors notamment introduit des soldes mensuelles pour les soldats, visité régulièrement des camps de déplacés et interdit tout voyage non essentiel à l'étranger pour les membres du gouvernement. Dans son discours de prestation de serment mercredi soir, il a notamment promis "un gouvernement pour le peuple" dont l'activité sera "fondée sur les besoins et les aspirations de la population", dans un pays où le personnel politique est souvent décrié pour son inefficacité et une corruption galopante. "Les gens espèrent que le nouveau président fera en sorte, au moins, que les forces de sécurité touchent leur salaire; s'il y parvient, cela aidera à la lutte contre les (islamistes radicaux) shebab", estimait ainsi Saïd Ali, un autre commerçant de la capitale somalienne.

- 'Pleins d'ardeur'-

Mais tout le monde ne partage pas l'enthousiasme ambiant, à l'image de Jawahir Ali, étudiante dans une école d'infirmière. "Je ne l'ai pas soutenu pendant la campagne. Je voulais vraiment que l'ancien président (Hassan Sheikh Mohamud) revienne mais ça ne s'est pas passé comme ça et c'est la volonté de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'il apportera des changements mais attendons de voir", estimait la jeune femme. "Les Somaliens sont des gens pleins d'ardeur et cela les conduit (aujourd'hui) à soutenir aveuglément Farmajo mais je suis sûre que le moment viendra où ils commenceront à le maudire", a-t-elle ajouté. D'autres soulignaient les écueils à venir pour le président, et notamment la délicate formation du gouvernement.

"Il faut voir qui il choisit comme Premier ministre. Les Hawiye viennent de perdre la présidence et ils sont dominants à Mogadiscio. Ils peuvent devenir un obstacle s'ils se sentent mis sur la touche", analysait Mohamed Adan, un enseignant dans le primaire.

Passée l'euphorie de la victoire, le nouveau président sera rapidement confronté à la très difficile réalité de son poste: le gouvernement fédéral ne contrôle qu'une petite partie de la Somalie, et ce grâce au soutien vital des 22.000 hommes de la force de l'Union africaine (Amisom).

Les shebab ont multiplié ces douze derniers mois des attentats meurtriers dans la capitale et des attaques coordonnées sur des bases de l'Amisom. Le pays est par ailleurs touché par la pire sécheresse depuis 2010-2011, qui menace quelque trois millions d'habitants. Comme le résume Rashid Abdi, directeur du programme de la Corne de l'Afrique pour l'International Crisis Group, "être populaire c'est une chose, être efficace en est une autre. Il a un énorme potentiel pour réaliser de bonnes choses mais à présent, il s'agit de transformer ce potentiel en actes".