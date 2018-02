Silvio Berlusconi, les femmes, les gaffes, la justice

Silvio et les femmes

Deux ex-épouses, une fiancée qui a pratiquement un demi-siècle de moins que lui et tant d'autres: Silvio Berlusconi ne se sera privé de rien dans ce domaine. "Je suis une personne joyeuse, j'aime la vie et j'aime les femmes", a-t-il déclaré.

Il a eu deux enfants de sa première épouse, Carla Dall'Oglio, et trois de la deuxième, Veronica Lario. Depuis 2011, il est en couple avec Francesca Pascale, âgée de 32 ans.

Mais celles qui ont fait le plus parler sont les participantes des célèbres soirées "bunga-bunga" organisées dans sa résidence dans les environs de Milan (nord), et en particulier Karima El-Mahroug, dite Ruby. Mineure à l'époque de ces soirées, elle a valu à Silvio Berlusconi une condamnation en première instance pour prostitution de mineure dans le procès "Rubygate", finalement balayée en appel et en cassation.

Silvio et les gaffes

Silvio Berlusconi est un gaffeur impénitent qui semble ne pas pouvoir résister à la tentation de dire un mot de trop. En juin 2005, il a affirmé avoir dû "user de tous ses talents de playboy" pour convaincre la présidente finlandaise Tarja Halonen de renoncer à la candidature d'Helsinki au profit de Parme pour le siège de l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments (Efsa).

En décembre 2005, il a affirmé que le président russe Vladimir Poutine était "fièrement anticommuniste", qu'il avait "vécu le siège de Stalingrad". Oubliant que Poutine est né en 1952, est entré au KGB en 1975 et a été membre du Parti communiste soviétique jusqu'en 1991.

En mars 2006, il a assuré que la Chine de Mao faisait "bouillir des enfants pour servir d'engrais dans les champs".

En novembre 2008, il a qualifié Barack Obama de "jeune, beau et même bronzé".

Au printemps 2009, il a suggéré à une étudiante précaire d'épouser un millionnaire.

En avril 2009, il a demandé aux rescapés du tremblement de terre de l'Aquila hébergés sous des tentes de "prendre ça comme un week-end de camping".

En novembre 2010, aux prises avec un scandale sexuel, il a déclaré qu'il valait "mieux avoir la passion des belles femmes qu'être gay".

Silvio et la justice

"J'ai dépensé 770 millions d'euros pour 105 avocats qui m'ont assisté au cours des procès", a déclaré récemment Silvio Berlusconi à propos des déboires judiciaires qui on jalonné les 25 dernières années.

Les magistrats se sont intéressés à lui pour des affaires allant de la fraude fiscale à la prostitution de mineure et passant par le financement de parti politique et la corruption. La plupart des procès se sont terminés par des acquittements, en appel ou en cassation, ou surtout ont été frappés de prescription.

En 2013, la Cour de cassation a cependant confirmé une condamnation à quatre ans de prison (dont trois amnistiés) pour fraude fiscale. Il a effectué sa peine sous forme de travaux d'intérêt général (TIG) en 2014 mais reste inelligible.

Il est actuellement jugé pour subornation de témoin, soupçonné d'avoir payé des millions d'euros à plusieurs témoins de ses soirées "bunga-bunga". Il assure avoir juste voulu se montrer généreux envers des jeunes femmes dont l'affaire avait brisé la réputation.