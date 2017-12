Sept minutes pour être repéré: le glaçant système de vidéosurveillance chinois

"Big Brother is watching you" ne sera peut-être bientôt plus une phrase de fiction. Il n'aura fallu que quelques minutes aux caméras de sécurité chinoises pour identifier John Sudworth, rapporte Tech Crunch. Le journaliste britannique a voulu tester le système de vidéosurveillance le plus efficace au monde, dans la ville de Guiyang, dans la province chinoise de Guizhou. Sept minutes, à peine, ont été nécessaires pour le retrouver, grâce à un système extrêmement performant de caméras, appelé CCTV (Closed-Circuit Television).

