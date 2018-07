Semaine de 4 jours: un "succès sans équivoque" dans une entreprise néo-zélandaise

Les 240 employés de l'entreprise néo-zélandaise Perpetual Guardian, une société qui gère les trusts, les testaments et la planification successorale, ont expérimenté la semaine de travail de 4 jours. Andrew Barnes, fondateur de l'entreprise, souhaitait offrir à ses employés un meilleur équilibre travail - vie privée, et les aider à mieux gérer leurs activités professionnelles et personnelles.

...