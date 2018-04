Saviez-vous que nos 30 000 tonnes de moules de Zélande provenaient d'une même rue ? (Reportage)

" Les sept négociants les plus importants des moules de Hollande ne sont pas basés dans la même province, dans la même ville ou dans le même quartier. Ils sont tous installés dans une même impasse ! ", s'exclame Olivier Camelot. un Lillois qui travaille depuis plus de vingt ans pour la société Delta Mossel. L'impasse, c'est la Korringaweg à Yerseke, en Zélande, aux Pays-Bas. Les camions y chargent les cargaisons sous les drapeaux de couleur et les enseignes pétaradantes. C'est un bout de foire du Midi qui s'invite à prendre un bol d'air iodé. Longeant la mer, la Korringaweg aligne sur un kilomètre les façades des sociétés Delta, Prins & Dingemanse, Aqua (Barbé), Qualimer (Vette & Verhaart bv), Zeeland's Roem, Triton et Premier. Sept sociétés qui fournissent chaque année l'essentiel des 30 000 tonnes de moules englouties par les Belges. La majeure partie est produite aux Pays-Bas et une production de l'étranger complète l'offre. Direction de la marchandise : les Delhaize, Aldi, Cora, Match, Champion, Colruyt, Albert Heyn, Spegelaere et autre Carrefour belges qui vendent les moules majoritairement sous leur marque commerciale.

