Sarkozy : "Il n'y a pas la moindre preuve"

"Je pourfendrai cette bande et je ne leur céderai pas un centimètre de terrain", a affirmé M. Sarkozy. "Je ne me plains nullement du traitement qui m'est réservé. La politique c'est fini, mais la France ce n'est jamais fini. Imaginez la gravité de ce qui se joue: si ce qui est dit est vrai, que c'est un complot... Est-ce que ce ne serait pas un scandale plus grave?" s'est-il interrogé.

L'ex-président français a encore indiqué sur le plateau de la chaîne ne pas être "venu pour parler de politique". "Je dois aux Français la vérité, je n'ai jamais trahi leur confiance. Les faits remontent à 10 ans. L'enquête a commencé il y a 5 ans. Je dois avoir dépassé les 150 heures de garde à vue, je ne me suis jamais soustrait aux demandes de la justice. Qu'est ce qui pourrait justifier la (mise en) garde à vue? Je ne suis pas au dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous non plus."

M. Sarkozy a également nié à plusieurs reprises avoir rencontré en 2005 l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine afin qu'il lui remette de l'argent pour le financement de sa campagne. Il admet toutefois l'avoir vu à deux reprises lorsque M. Takieddine faisait la traduction en 2003 et 2004.

L'ancien chef de l'Etat, 63 ans, a été mis en examen (inculpé) pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de fonds publics libyens", ce qui marque un coup d'accélérateur dans cette affaire instruite par des magistrats français depuis près de cinq ans.

L'ex-président nie les faits qui lui sont reprochés. Sa garde à vue, qui avait débuté mardi dans les locaux de l'office anticorruption (Oclciff) à Nanterre, près de Paris, s'était terminée mercredi en fin d'après-midi. Elle a duré en tout 26 heures.