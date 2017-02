Sans-abri à Saint-Pétersbourg: comment survivre en hiver

"Comment survivre dans la rue par moins 25 degrés ?", explique à l'AFP cet homme de 43 ans, qui dit s'être retrouvé à la rue "après une dispute familiale". "C'est impossible sans l'aide de braves gens", confie-t-il.

Le froid à Saint-Pétersbourg est loin d'atteindre les -40 ou -50 degrés qu'on observe chaque année en Sibérie, mais le vent qui vient de la mer et l'humidité ambiante donnent un ressenti beaucoup plus violent que ce qu'indique la température officielle dans l'ancienne capitale des Tsars. Il est ainsi nettement plus difficile de supporter -15 ou -20 à Saint-Pétersbourg qu'à Moscou, où le froid est sec.

Alors le soir, Edouard Okouniev vient trouver refuge dans une tente chauffée fournie aux sans-abri par l'ONG Notchlejka, l'une des rares à s'occuper de cette cause: à Saint-Pétersbourg comme dans la plupart des grandes villes en Russie, il existe peu de foyers d'accueil, privés ou publics. Et bien peu d'ONG viennent en aide aux personnes vivant dans la rue, contrairement à ce que l'on voit dans des pays comme la France où un réseau d'associations se mobilise, en particulier l'hiver, pour les soutenir.

Chaque soir, Edouard Okouniev vient dans ce quartier du nord de Saint-Pétersbourg pour passer la nuit au chaud, comme une vingtaine d'autres camarades d'infortune. La plupart sont des hommes, chacun a un tapis de sol pour dormir. Au petit matin, ils boivent du thé pour se réchauffer avant d'affronter la rue et le froid.

Chacun a sa stratégie pour trouver un coin au chaud. "Je vais à la gare, ou bien je cherche un sous-sol ou un grenier pour ne pas rester dehors", raconte M. Okouniev qui, malgré ses difficiles conditions de vie, porte un soin particulier à sa tenue.

Le froid tue à Saint-Pétersbourg comme partout en Russie. Il n'y a pas de statistiques officielles, mais selon Vlada Gassnikova, porte-parole de Notchlejka, 1.122 sans-abri sont morts à Saint-Pétersbourg en 2016, dont la moitié pendant l'hiver.

Certains meurent d'hypothermie. D'autres, de complications liées à une pathologie contractée pendant la saison froide. D'autres encore, de l'alcool frelaté qu'ils boivent pour se réchauffer, moins cher que la vodka de qualité, mais très souvent fatal.

- Dormir au chaud -

Cinq fois par semaine, Notchlejka, fondée en 1990, distribue à l'aide d'un minibus des repas chauds à plus de 200 personnes dans les quartiers de la périphérie de Saint-Pétersbourg.

Comme ailleurs dans le monde, les sans-abri en Russie, en marge de la société, éprouvent de grandes difficultés à recevoir de l'aide médicale, trouver un travail ou un appartement. Mais à Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays, le froid les rend encore plus vulnérables et survivre dans ces conditions devient une gageure.

Notchlejka propose aux SDF de dormir au chaud dans le foyer de 52 places de l'association, mais aussi d'être aidés par des volontaires dans leurs démarches juridiques, leur recherche d'emploi ou de logement.

"C'est grâce à eux que j'ai récupéré mon passeport", raconte Edouard Okouniev. "Depuis, j'ai davantage confiance en moi et j'ai davantage espoir que ma vie va changer", confie-t-il.

A part Notchlejka, personne ne s'occupe des sans-abri à Saint-Pétersbourg. La municipalité dispose bien d'une structure d'accueil, mais elle est réservée aux personnes ayant des papiers et étant "enregistrées" auprès des autorités. De facto, personne ne s'y rend.

- 'Votre faute' -

Comme Edouard, quatre SDF russes sur dix vivent dans la rue à la suite de conflits familiaux, estime l'ONG, selon qui un sur cinq a été victime d'escroquerie. Près de 14% des sans-abri sont d'anciens détenus et seuls 3% d'entre eux sont des réfugiés, selon la même source.

"On nous traite comme des animaux", regrette Sergueï Petrenko, 58 ans. Cet homme a demandé l'aide de Notchlejka après avoir été chassé d'un grenier où il avait trouvé refuge.

"J'y ai passé deux semaines, j'étais tranquille, je ne dérangeais personne", raconte celui qui affirme avoir été un officier de l'armée russe. "Puis un habitant de l'immeuble m'a jeté à la rue".

Pour Sergueï Petrenko, les SDF doivent non seulement composer avec les températures glaciales, mais aussi avec la froideur des Pétersbourgeois.

"Si vous êtes à la rue, c'est de votre faute", cite-t-il, mimant un passant. "C'est ce que pensent la plupart des gens".

"Il y a de braves gens, bien sûr, mais la plupart ne veut rien avoir affaire avec nous", dit-il avec amertume. La vie de Sergueï s'est arrêtée lorsqu'il a commencé à vivre dans la rue. "Mes projets? Survivre jusqu'à la fin de l'hiver", résume-t-il.