Rétro 2017: Salvator Mundi, le tableau qui valait 450 millions

Dix-neuf minutes pour un record du monde. Salvator Mundi, Christ attribué à Léonard de Vinci et propriété du milliardaire Dmitri Rybolovlev, président russe de l'AS Monaco,est depuis le 15 novembre le tableau le plus cher de l'histoire : 450,3 millions de dollars (378,2 millions d'euros), chez Christie's, à New York.